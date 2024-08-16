Пенсионера, над которым ВСУ издевались в Курской области, разыскивает дочь

Видео быстро распространилось в Сети. Военные ВСУ в касках с нацистской символикой остановили местного жителя и издевались над ним, называя его «русским Ванькой». Бойцы выкрикивали фразы на немецком языке. RT связался с дочерью пенсионера.

Женщина рассказала, что была вынуждена экстренно эвакуироваться с детьми. Семья решила, что в первую очередь вывезет детей, потом сразу вернуться за ее отцом. Но все пошло не по плану. Когда женщина хотела вернуться домой, ее уже не пропустили. Был высокий риск опасности.

Женщина сделала все, что в ее силах. Она позвонила в полицию, в поисковый отряд, оставила свои контакты всем волонтерам, помогающим в эвакуации. Ей известно, что отец ушел из квартиры. Место его фактического нахождения на данный момент не установлено.

«Мы убегали кто в чем есть», — рассказала женщина.

Женщина отметила, что появление ВСУ в городе было полной неожиданностью. Она переживала за жизнь своих детей.

Собеседница RT также рассказала, что ее отец не видит на один глаз. Однако это единственная проблема. Перед эвакуацией дочери он хорошо себя чувствовал, по жизни бодрый и активный.

Ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Львова-Белова рассказала о психологическом состоянии семей, эвакуированных из Курской области.