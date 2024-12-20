Пенсионерка из Оренбургской области Светлана Мельник рассказала, что на Руси в связи с предстоящим празднованием Нового года с 20 декабря прекращались все народные гулянья и увеселительные мероприятия, сообщил 56orb.ru.

Пенсионерка Мельник пояснила, что наши предки начинали подготовку к празднованию Нового года и Рождества. У каждого члена были свои обязанности. Замужние женщина начинали генеральную уборку в доме. В обязанности юных девушек входило рукоделие. Кроме того, они подготавливали наряды для себя, чтобы в период народных гуляний на Новый год и Рождество привлекать внимание женихов. У мужчин была другая ответственность — они занимались забоем скота и птицы.

Жительница Оренбургской области напомнила таже, что 20 декабря христиане почитают память святого Амвросия, епископа Медиоланского.

«С этого дня прекращались все развлечения и начиналась подготовка к Новому Году и Рождеству», — пояснила 56orb.ru пенсионерка из Оренбургской области Светлана Мельник.

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