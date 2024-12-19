Зимнее солнцестояние: приметы и советы на период с 21 по 25 декабря

Зимнее солнцестояние состоится в этом году с 21 по 25 декабря. Во многих культурах данное событие является особенно важным. В это время можно наблюдать самый короткий день и самую длинную ночь в году. Подробнее об истории и о том, что нельзя делать в эти дни, а что нужно сделать обязательно, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

История и традиции

По ее словам, этот период символизирует возрождение и обновление, когда Солнце начинает свой путь к увеличению дня.

«Исторически этот период был окружен ритуалами, направленными на умиротворение духов и встречу нового света. В древности, например, викинги праздновали Йоль, разжигая огромные костры для приглашения Солнца обратно. В русской традиции существует обряд «Кладка поленницы», во время которого люди собирались вместе, чтобы отпраздновать начало нового цикла», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Лучше всего, продолжила эзотерик, провести время с близкими, зажечь свечи и подарить подарки.

Фото: [ freepik.com ]

«Не следует нарушать гармонию — важно избегать конфликтов и споров, чтобы привлечь позитивную энергию в новый год. Солнцестояние в декабре также является временем глубокой связи с природой. Многие народы искренне поклоняются этому природному явлению, понимая его значение для сельского хозяйства и повседневной жизни», — добавила эзотерик.

Также это время саморефлексии и личного роста. Полезно делиться с близкими планами на будущее и загадывать желания. Часто в этот период наблюдается увеличение интереса к традициям и ритуалам, связанным с природными циклами.

«В дни зимнего солнцестояния, когда ночь достигает своего максимума, проводились обряды, призванные вернуть свет в жизнь. Люди собирались вокруг костров, чтобы символически прогнать темноту и привлечь тепло. Было принято произносить специальные заклинания и говорить о своих желаниях на будущее», — подчеркнула Королева.

Влияние на человека

В этот период физически организм начинает адаптироваться к уменьшению солнечного света, что может вызывать нехватку витамина D и изменение биоритмов. По словам Королевой, люди часто чувствуют себя уставшими или подавленными, но это естественно — как природа «отдыхает», так и мы должны замедлиться.

«Однако, с каждым днем после зимнего солнцестояния свет начинает возвращаться, принося с собой надежду, обновление и новые жизненные силы, что, в свою очередь, способствует эмоциональному подъему и чувству гармонии», — заключила эзотерик.

Фото: [ freepik.com ]

Астрологи связывают период зимнего солнцестояния с энергиями знака Козерога, отличающегося целеустремленностью, дисциплиной и мудростью. Эзотерик отметила, что это время учит нас брать ответственность за свою жизнь и строить прочные планы на будущее.

Приметы и запреты

День зимнего солнцестояния считается лучшим временем для украшения новогодней ели, но делать это нужно с умом, вешая на ветви не простые игрушки, а символы своей мечты, привлекая в дом финансы, любовь и счастье. Наряжая елку, нельзя думать о плохом, вообще лучше не допускать скверных мыслей в этот период.

Фото: [ freepik.com ]

В ночь с 21 на 22 декабря не принято шуметь, ее стоит провести в покое, чтобы избежать визита злых духов. Период зимнего состояния можно использовать для осмысления себя и своего жизненного пути — подвести итоги и задуматься о планах на будущее.

Рекомендуется не давать и не брать в долг, ссориться или проводить время в полном одиночестве. Имеющиеся долги лучше вернуть до зимнего солнцестояния. Чистыми должны быть не только мысли, но и тело, поэтому лучше принять душ с самого утра и надеть свежую одежду. Также стоит избегать алкоголя и вредной пищи.

Предсказываем погоду

Ясная погода в этот период говорит о снежной и морозной зиме;

Если хорошая и солнечная погода установилась во время зимнего солнцестояния, она продержится до Святок — 6 января;

Пасмурное небо и ветер предвещают теплую и мягкую зиму;

Иней на деревьях — к богатому урожаю в будущем году;

Погода в день зимнего солнцестояния повторится на Новый год;

Ясное небо — 31 декабря будет морозным, пасмурно — жди оттепель на Новый год.

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