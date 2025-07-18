Пенсионерка осталась без квартиры после оформления лжедоговора об уходе

По информации издания, инцидент произошел в 2023 году. На тот момент пенсионерке исполнилось 84 года. Она разговорилась с прихожанкой. Женщина ей понравилась. Пенсионерка призналась, что в силу возраста уже не всегда может самостоятельно выполнять все домашние дела. Ждать помощи от сына не стоило. Мужчина злоупотреблял алкогольными напитками.

По данным издания, прихожанка предложила помощь. Она рассказала, что необходимо законно урегулировать отношения — составить договор об уходе. Пенсионерке рассказали, какие документы необходимо предоставить. В их числе были все документы, подтверждающие право собственности на квартиру. Женщина доверяла будущей сиделке, посещала с ней различные ведомства и подписывала бумаги. Она была уверена, что оформляет договор на уход. На самом деле пенсионерка подписала договор купли-продажи на единственную квартиру.

По информации издания, Галина Петровна для оформления договора по указанию новой знакомой снимала со счета 45 тыс. руб. Теперь пенсионерка и ее сын пытаются добиться отмены действия договора.

«Почему Галине Петровне в этой самой „инстанции“, оказавшейся центром „Мои Документы“, никто ничего не объяснил, не разъяснил? Почему никто, оформляя этот самый договор, не обратил внимания на престарелый возраст „продавца“? А ведь Галина Петровна была уверена, что это форма договора об уходе за пожилым человеком такая!» — пояснил корреспондент издания.

Ранее сообщалось, что студентка лишила мать сотен тысяч из-за звонка лжепроректора.