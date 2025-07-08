Студентка лишила мать сотен тысяч из-за звонка лжепроректора

В Кемеровской области студентка стала жертвой мошенников, переведя почти 200 тысяч рублей с карты матери. Инцидент произошел после серии звонков от людей, представившихся сотрудниками учебного заведения и правоохранительных органов, пишет VSE42.Ru .

Молодая жительница Киселевска получала звонки якобы от проректора своего университета. Злоумышленник сообщил, что проводится проверка студентов на причастность к финансовым махинациям. Позже с девушкой связался человек, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов, который убедил ее, что она ранее пообщалась с мошенником.

Поддавшись давлению, студентка специально приехала из Кемерова в Киселевск, взяла телефон матери и через мобильное приложение банка перевела все средства — 190 тысяч рублей — на указанный злоумышленниками «безопасный счет». Только после перевода денег девушка осознала, что стала жертвой обмана.

В Главном управлении МВД по Кузбассу подтвердили факт мошенничества. Возбуждено уголовное дело по соответствующей уголовной статье.

Ранее сообщалось, что мошенники снова начали звонить на стационарные телефоны.