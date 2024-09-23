Пенсионеры в Нижнем Тагиле получают буклеты с логическими заданиями

В Нижнем Тагиле в рамках проекта «Убегая от деменции» при поддержке Фонда президентских грантов пенсионерам выдают буклеты с логическими заданиями, сообщил tagilcity.ru.

Одна из читательниц TagilCity.ru продемонстрировала набор и тетрадь, в которой предложены задания для выполнения пенсионерами. В сборнике собраны различные упражнения. Так, тагильчанам предстоит обводить по пунктирной линии нарисованные фрукты и разукрашивать их разными цветами. Для тренировки памяти необходимо положить на стол семь предметов, накрыть их тканью, снова посмотреть и назвать по памяти. Есть задания, направленные на развитие координации рук.

Цель проекта — стимулировать умственную активность, предотвращать когнитивное снижение, способствовать поддержанию здоровья мозга, улучшать мелкую моторику.

«В состав набора вошли цветные карандаши, упаковка белого картона, клей-карандаш, ластик, ножницы, пластилин, шариковая ручка, набор цветной бумаги и массажный шарик», — рассказала редакции TagilCity.ru одна из читательниц

Читательница, получившая подарок, осталась довольна набором.

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