Страшное будущее Брюса Уиллиса раскрыто: звезда Голливуда доживет до 70-летия, но отметит его во мраке

Знаменитый актер Брюс Уиллис страдает от тяжелого заболевания — лобно-височной деменции. Родственники «крепкого орешка» высказали опасение, что он не доживет до своего 70-летия в марте, сообщил In Touch Weekly. Таролог Марианна Абравитова рассказала, что ждет голливудскую звезду в ближайшие полгода.

С высокой степенью вероятности Брюс Уиллис все-таки доживет до своего 70-го дня рождения, считает таролог. Однако юбилей актер встретит вовсе не так, как об этом можно было метать.

«Надо сказать, что сам юбилей для него пройдет в сумраке, я не вижу, что это будет состояние, в котором он вместе с семьей будет сознательно отмечать свой день рождения», — отметила Абравитова.

По словам таролога, до дня рождения доживет физическое тело Уиллиса, а его личность уже сейчас находится в состоянии полумрака.

«День его юбилея — это темная сторона Луны, на которой он и будет находиться», — подчеркнула предсказательница.

Несмотря на то, что актер доживет до своего 70-летия, после у него останется мало времени, спрогнозировала таролог.

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