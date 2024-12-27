Пентагон перенаправил запрос о сбитии F-16 на Украину

Министерство обороны США не располагает информацией о том, что ВС РФ сбили первый американский истребитель F-16 в воздушном пространстве Запорожской области, сообщил ТАСС.

Агентство направило запрос в Министерство обороны США с просьбой предоставить комментарии по данному вопросу. В ведомстве рекомендовали обращаться с любыми подобными вопросами к украинским представителям.

«У Министерства обороны [США] нет заявлений или информации для предоставления», — ответил сотрудник на просьбу ТАСС прокомментировать упомянутые сообщения.

В свою очередь председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал ТАСС, что Армии России удалось обезвредить американский истребитель до момента, как он выпустил ракеты для удара по региону.

Россия не располагает точной информацией, в каком количестве были переданы американские истребители Украине. По предварительным данным, их количество может достигать около шести единиц. В СМИ сообщают, что Украине будут и дальше передавать истребители F-16. Перед передачей техники Украину обязали выполнить ряд условий, в частности, способствовать обучению украинских летчиков в странах НАТО.

Ранее сообщалось, что миллиардер из РФ подтвердил намерение выплатить вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый сбитый F-16.