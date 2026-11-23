В 32-й международной специализированной выставке-ярмарке PRODEXPO-2026 в Минске приняли участие 12 производителей продуктов питания и поставщиков для пищевой промышленности Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Поддержку им оказал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Среди участников — «АГРОЛЕКС» из Балашихи, выпускающее айсинг для рисования, глазурь, сахар и мастику; «Объединенная масложировая компания» и «Инсвит» из Химок; кондитерский производитель «Свит экспорт» из Лобни. Кроме того, продукцию представили «Маслоторг» из Люберец; фермерское хозяйство Н. Б. Федоровой из Котельников; производитель чая и кофе «Высшая лига» из Химок.Также на выставке представлены поставщики решений для пищевой отрасли: «Первая стекольная компания» из Щелково; производитель пищевой упаковки «Энтерпак» из Балашихи; «Микрозелень» из Долгопрудного и не только.

В выставке также приняли участие еще девять субъектов РФ: Омская, Калининградская, Нижегородская, Пензенская и Смоленская области, Удмуртская Республика, Республики Башкортостан и Татарстан, а также Санкт-Петербург.

Узнать подробнее о мероприятиях для экспортеров публикуется на сайте фонда. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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