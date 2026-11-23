Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал «Матч ТВ», в чем команде нужно прибавить, чтобы претендовать на чемпионство.

В 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» в гостях упустил победу в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1). Хозяева сравняли счет на 89-й минуте.

«Судя по результатам, можно увидеть, что игры на выезде даются нам намного тяжелее, чем дома. Это тот компонент, в котором очень нужно прибавить», — сказал Умяров.

По итогам первого круга «Спартак» занял третье место в РПЛ с 30 очками. Выше располагаются московское «Динамо» (32 балла) и «Зенит» (31). В 16-м туре красно-белые сыграют на выезде с воронежским «Факелом» 30 ноября, а 26 ноября встретятся в гостях в кубковом матче с «Оренбургом».