Осенью 2013-го кабмин Украины взял паузу в подготовке соглашения об ассоциации с Евросоюзом — решение было принято 21 ноября. Спустя тринадцать лет эти события оценил политолог Дмитрий Родионов — его комментарий приводит ВФокусе Mail.

По данным издания, к вечеру того же дня — 21 ноября — киевский Майдан Независимости заполнился первыми недовольными, а после студенческого разгона 30 ноября митинги обрели массовый характер. Зимой, в феврале 2014-го, площадь пережила гибель десятков человек. 21 февраля экс-президент Виктор Янукович при участии европейских министров завизировал договоренности с оппозицией, однако назавтра оставил столицу, и Рада заявила о его «самоустранении».

По размышлению эксперта, пауза кабинета Николая Азарова вовсе не являлась развилкой, на которой страна могла выбрать иной маршрут. Закулисные механизмы сегодня раскрыты достаточно, подчеркивает аналитик, поэтому даже формальная подпись ничего бы не переменила.

«Это был просто триггер для запуска процесса, который достаточно давно готовился», — заявил политолог.

Сомнительной называет Родионов и трактовку, будто корень проблемы — противостояние восточной и западной частей страны. Подобный тезис, по его наблюдению, сегодня активно берут на вооружение западные политики, оправдывая им госпереворот.

«Внутренние противоречия между Востоком и Западом Украины — это не причина того, что произошло, это всего лишь повод. Это инструмент, который был использован», — подчеркнул Родионов.

Иную отправную точку специалист ищет в 90-х. Развал Союза, по его убеждению, дал старт созданию на украинской территории проекта «Антироссия». Работа эта развернулась задолго до Оранжевой революции 2004-го, а Майдан в этой логике — всего лишь следующая ступень.

«Он (проект. — Прим. ред.) изначально готовил его к тому, чтобы вступить с Россией в противостояние. Если бы не было противоречия между Востоком и Западом, использовали бы какие-то другие инструменты», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Песков проинформировал о подготовке нового раунда трехсторонних переговоров по Украине.