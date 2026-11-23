Напомним, в начале октября актриса попала в больницу. Врачи предполагали перелом шейки бедра. Однако она быстро восстановилась и приняла участие в съемках 13-го выпуска смотра.

Вместе с Нееловой участников будут оценивать Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Сергей Безруков, Евгений Миронов и Леонид Агутин. Для Агутина это первый опыт в роли судьи.

У Нееловой три года назад диагностировали неинфекционный гастроэнтерит и колит, а также выявили новообразование в кишечнике. Несмотря на перенесенные болезни, актриса нашла силы вернуться к работе.

Неелова дебютировала на экране еще студенткой, мгновенно покорив зрителей двойной ролью в сказке «Старая, старая сказка». Мировую известность и народную любовь ей принесли тонкие, психологически сложные образы в культовых картинах «Монолог», «Осенний марафон», «Фантазии Фарятьева» и «Дорогая Елена Сергеевна».

Ранее певец Андрей Губин оценил возможность возвращения на большую сцену.