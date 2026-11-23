В новом выпуске КВН на Первом канале команда «Оборович» прошлась по теме смены спортивного гражданства фигуристом Александром Плющенко. 13-летний сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, прозванный родителями Гном Гномыч, с этого сезона выступает за сборную Азербайджана.

Веселые и находчивые разыграли сценку «Гном Гномыч вернулся домой из Азербайджана». Плющенко-младший начинает общаться с кавказским акцентом с Рудковской.

«Эх, Яночка, чай нам сделай, не говори мне тут, туда-сюда, на стол организуй… Это че за помидоры? Это помидоры, по-твоему?! Убери давай, не позорься! Тут кальян можно курить?» — говорит в сценке Александр.

На вопрос мамы, как у него с фигурным катанием Гном Гномыч отвечает: «Короче, теперь тачками занимаемся», а затем добавляет: «Вот так ты, мам, хотела, чтобы я разговаривал?» Гном Гномыч спрашивает, почему он не выступает за Россию, Рудковская объясняет, что в российской команде слишком высокая конкуренция. После этого Александр уходит со словами: «Хорошо, мам, я тебя понял. Буду «Камри» продавать жестко!»

Александр Плющенко, выступая за Азербайджан, принял участие в двух этапах юниорского Гран-при в Анкаре и Батуми, заняв 13-е и 10-е места соответственно.