Правительство России увеличило лимит средств на «Пушкинской карте» до конца 2026 года, у школьников и студентов будет на 300 рублей больше, а общий лимит карты составит 5,3 тыс. рублей. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Средства можно потратить до 31 декабря 2026 года на походы в кинотеатры, изменения внесли в постановление правительства РФ. Это сделали для того, чтобы молодежь смогла посмотреть отечественные фильмы, вышедшие недавно на экраны. Например, в конце октября в широкий прокат вышел фильм «Рождение империи», рассказывающий о времени правления Петра I.

В министерстве добавили, что в рамках программы молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. «Пушкинская карта» оформляется один раз, является именной и действует до того момента, когда ее держателю исполнится 23 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.