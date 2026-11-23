65-летнего актера и шоумена Никиту Джигурду срочно госпитализировали с инфарктом. Об этом NEWS.ru сообщила его жена, 51-летняя фигуристка Марина Анисина. Именно она и вызвала утром 23 ноября скорую помощь.

По ее словам, звонки в реанимации не принимают, поэтому врачи попросили ее перезвонить через два-три часа.

Джигурда получил широкую популярность как актер, кинорежиссер, бард и эстрадный артист. Он начинал карьеру с исполнения авторских песен под гитару в стиле Владимира Высоцкого и драматических ролей в кино. Среди его работ — главная роль в трилогии «Любить по-русски». В 2000-х годах Джигурда сменил амплуа на провокационного персонажа.

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