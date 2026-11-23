Пассажиры Подмосковья совершили более 458 млн поездок в автобусах Мострансавто
Пассажиры Мострансавто совершили более 458 млн поездок в автобусах
Фото: [АО «МОСТРАНСАВТО»]
С начала 2026 года жители и гости Подмосковья совершили более 458,5 млн поездок в автобусах АО «Мострансавто», большая часть поездок с января приходится на социальные карты — по ним пассажиры совершили 213,6 млн поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Кроме того, 157,5 млн операций зарегистрировано банковскими картами, 87,2 млн — с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка». Наиболее популярными маршрутами стали № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)», № 2 «ст. Подлипки — ул. Силикатная» и № 471 «Видное (ст. Расторгуево) — Москва (м. Домодедовская)».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.