В интервью NEWS.ru она отметила, что главная причина такой популярности кроется в природном даре, который нельзя имитировать или натренировать. Арифулина призналась, что сразу увидела в Полине потенциал.

«Я все-таки не астролог и не колдунья, но у меня есть профессиональная чуйка. Когда я увидела Полину, то сразу поняла, что ее ждет большое будущее», — сказала она.

Режиссер отметила, что такие данные встречаются редко, и именно они позволяют артисту выделиться среди других.

Арифулина также рассказала, что «Фабрика звезд» не была нацелена на то, чтобы сделать суперзвездами всех участников. По ее словам, шоу-бизнес — это пространство жесткой конкуренции, и сцена слишком мала для всех.

Режиссер подчеркнула, что каждый выпуск проекта давал артистам важный старт. Даже те, кто не добился вершин в чартах, по словам Арифулиной, смогли реализовать себя в других сферах жизни.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал о возвращении «Фабрика звезд» на российское телевидение.