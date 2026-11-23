Курьезный способ предупредить других автомобилистов о поломке выбрал водитель в подмосковной Шатуре. Необычная картина на обочине попала на видео очевидцев, а затем разлетелась по местным пабликам и телеграм-каналу «Москва на дорогах», сообщил REGIONS.

Из-за технической неисправности отечественные «Жигули» заглохли и съехали к краю дороги. Однако в багажнике у владельца, похоже, не оказалось привычного красного треугольника. Вместо него мужчина поставил на асфальт в нескольких метрах позади легковушки пластиковый женский манекен без одежды.

По данным издания, нестандартный «аварийный знак» безотказно притягивал взгляды проезжающих мимо водителей, заставляя их притормаживать от неожиданности. В комментариях шатуряне оценили находчивость и юмор земляка, но напомнили, что по правилам дорожного движения такой креатив не заменит штатный светоотражающий треугольник — за его отсутствие при поломке грозит штраф в ₽500.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на авто с высоким клиренсом пришлось 36,6% интереса.