Европа рискует столкнуться с новой климатической угрозой: экстремальная жара может одновременно повышать спрос на электричество и снижать возможности энергосистем, пишет TCD со ссылкой на исследование в журнале Nature Energy. Наибольший риск перебоев ученые обнаружили во Франции, Испании и Италии.

Исследователи смоделировали сильные волны жары в восьми европейских странах. Они учитывали рост потребления электричества, снижение мощности электростанций и ограничения линий электропередачи.

Во время жары люди активнее используют кондиционеры, но выработка энергии может падать. Некоторые обычные и атомные электростанции приходится ограничивать из-за перегрева, солнечные панели работают менее эффективно, а слабый ветер может снижать производство на ветряках.

Жара влияет и на линии электропередачи: провода нагреваются, провисают и могут безопасно передавать меньше электричества.

Даже при благоприятных условиях запасов энергии в моделях оказалось недостаточно, чтобы полностью избежать перебоев.

Ученые считают, что снизить риск можно с помощью дополнительных систем хранения энергии, модернизации линий и обмена электричеством между соседними странами. Германия и Великобритания в моделях показали большую устойчивость к таким нагрузкам, но это не отменяет общей уязвимости стран Европы.