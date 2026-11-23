В комментарии Super девушка призналась, что хочет дебютировать как автор-исполнитель и самостоятельно писать песни. По словам Анны, этот процесс требует вдохновения, которого она ждет. Пересильд считает, что написание песен — дело долгое и не терпит спешки.

«Мне хочется, чтобы это само как-то произошло. В какой-то момент просто ко мне пришло, и я выпустила свою песню», — рассказала артистка.

При этом, отметила Анна, ей пока сложно реализовать мечту из-за плотного учебного графика: она учится в школе, и свободного времени остается мало. Однако актриса старается находить часы для работы в студии.

Накануне Анна Пересильд высказалась о замужестве матери.