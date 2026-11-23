Дочь Юлии Пересильд и возлюбленная Вани Дмитриенко призналась, что мечтает о музыкальной карьере
Super: 17-летняя Анна Пересильд заявила о желании стать автором-исполнителем
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
17-летняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, рассказала о желании начать музыкальную карьеру.
В комментарии Super девушка призналась, что хочет дебютировать как автор-исполнитель и самостоятельно писать песни. По словам Анны, этот процесс требует вдохновения, которого она ждет. Пересильд считает, что написание песен — дело долгое и не терпит спешки.
«Мне хочется, чтобы это само как-то произошло. В какой-то момент просто ко мне пришло, и я выпустила свою песню», — рассказала артистка.
При этом, отметила Анна, ей пока сложно реализовать мечту из-за плотного учебного графика: она учится в школе, и свободного времени остается мало. Однако актриса старается находить часы для работы в студии.
Накануне Анна Пересильд высказалась о замужестве матери.