Президент Финляндии Александр Стубб назвал атаку беспилотников на российское грузовое судно Sparta II в Финском заливе серьезным инцидентом, однако виновных не назвал. Почему глава государства промолчал и кто, по его мнению, мог стоять за ударом, рассказал глава Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич, сообщает ВФокусе Mail.

По словам эксперта, объяснить молчание Стубба несложно: любое расследование выведет на страны, которые Хельсинки не заинтересован называть. Межевич предложил различать заказчика и исполнителя. Киев, допустил он, мог выступать заказчиком, но выяснять надо, в какой роли оказались Таллин и Хельсинки. Украинские военные, по мнению профессора, не могли самостоятельно запустить дроны с территории Эстонии или Финляндии.

«Поиск виновных неизбежно приведет или в Таллин, что более вероятно, или в Хельсинки, что менее вероятно. Зачем Стуббу что-либо обозначать и давать какую-либо конкретику?» — задал вопрос собеседник издания.

Реакции Евросоюза и скандинавских стран, по словам эксперта, ждать не стоит. Он привел пример: даже обстрел Сосновоборской АЭС не вызвал бы у них осуждения.

«Никакого осуждения этой деятельности от скандинавских стран мы не увидим», — сказал Межевич.

Вероятность новых ударов Межевич назвал реальной. По его мнению, Киев не может добиться результата на суше и потому ищет обходные пути, отмечается в публикации.

«Если вы не можете пройти по шоссе от Белгорода к Москве, вы должны решать свои проблемы самостоятельно. В обход, через Черное море, где провокации давно стали нормой, и через Балтику», — считает эксперт.

Ранее эксперт Родионов высказал мнение, что отказ от ассоциации с ЕС в 2013 году не был поворотным моментом для Киева.