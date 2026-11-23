Маколей Калкин может снова сыграть Кевина Маккалистера в новом фильме «Один дома» спустя 36 лет после выхода оригинала, пишет The Mirror. По данным издания, актер обсуждал с Disney собственную идею продолжения, однако режиссер первых двух частей Крис Коламбус уже назвал возвращение к франшизе «ошибкой».

По задумке Калкина, повзрослевший Кевин становится одиноким отцом, который слишком много работает и мало времени уделяет сыну. В какой-то момент ребенок запирает его снаружи дома и начинает расставлять ловушки уже против собственного отца.

Сообщается, что над сценарием могут работать Сет Роген и Эван Голдберг.

Коламбус, однако, считает, что повторить успех оригинала невозможно. «Думаю, пытаться вернуться и воссоздать то, что мы сделали 35 лет назад, — ошибка», — говорил режиссер.

Особенно категорично он высказался после смерти Кэтрин О’Хары, сыгравшей мать Кевина. По словам Коламбуса, именно О’Хара и Калкин были «эмоциональным центром» фильма, поэтому без них прежний «Один дома» уже не получится.

При этом официального объявления нового полнометражного фильма пока не было: речь идет о сообщениях о переговорах и идее самого Калкина.