Переименование Волгограда в Сталинград: «Ночные волки» устроят шоу, а Чичерина споет

Руководитель мотоклуба Александр Золтостанов предложил городу отметить праздничным шоу переименование Волгограда в Сталинград. В итоге переименование не было утверждено, но концерт решили не отменять, сообщает novostivolgograda.ru .

В Волгограде ожидается зрелищное байк-шоу от участников клуба «Ночные волки» с изменением локаций по всему городу и не только. Сначала пройдет мотопробег от здания местного завода к железнодорожному вокзалу. Необычный сюрприз жителей ждет возле музея «Сталинградская битва» и мельницы Гергардта.

На сцене пройдет концерт, на котором выступят 500 артистов. Планируется исполнение различных патриотических композиций («Родина-мать» и «Сталинград») и современных хитов. Особенно жители Волгограда и гости города ждут выступления российской певицы Юлии Чичиреной.

Также будут фейерверки, демонстрация трюков участников клуба «Ночные волки» и спецэффекты. Также «Ночные волки» отправятся на Мамаев курган. Мероприятие запланировано на 12 августа. Изначально в мэрии не были проинформированы о предстоящем празднике.