«Переписали код» или внешнее воздействие? IT-эксперт объяснил, почему Telegram в Новосибирске работает с перебоями

По информации издания, Новосибирская область оказалась в числе регионов-лидеров по количеству жалоб на плохую работу мессенджера. Сбою предшествовали масштабные работы с целью обновления платформы. Некоторые жители региона предполагали, что сбои связаны с техническими проблемами внутри компании. Эксперт Кузин опроверг данное предположение.

«Действительно, выкат обновлений совпал с возникновением проблем», — отметил в беседе с Atas.Info IT-специалист Александр Кузин.

По мнению эксперта, обновления коснулись преимущественно интерфейса. Предположительно, специалисты глобально переписали код. Александр Кузин уверен, что проведенные работы не могли стать причиной сбоев. Обновления, которые расширяют выбор смайликов, также не могут настолько серьезно менять работу мессенджера.

Эксперт высказал мнение, что Роскомнадзор пользуется требованием государства, согласно которому все провайдеры установили специальные программные комплексы. Именно они предоставляют возможность оказывать воздействие на мессенджер извне. Оператор связи при этом не оказывает содействия в данном вопросе.

«Вот этим и пользуется Роскомнадзор», — отметил IT-специалист.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Подмосковья опубликовала пост с призывом уходить из Telegram в MAX.