Детский омбудсмен Подмосковья опубликовала пост с призывом уходить из Telegram в MAX

На фоне сообщений о начале замедления работы Telegram в России подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова призвала граждан не переживать и переходить в альтернативный сервис MAX. Соответствующее обращение она опубликовала в своем Telegram-канале, который пока еще доступен.

«Бессмысленно думать и переживать про телеграмм. Приходите в МАХ. Там, кроме меня, еще Жужа показывает как гуляет по снегу», — написала Мишонова.

Недавно РБК со ссылкой на источник в IT-индустрии и два инсайдера в профильных ведомствах сообщил, что власти приняли решение начать работу по замедлению мессенджера Telegram. По данным собеседников, Роскомнадзор планировал приступить к частичному ограничению работы сервиса еще 10 февраля, и, по словам одного из источников, меры уже принимаются. Пользователи по всей стране фиксируют сбои в отправке сообщений и загрузке медиафайлов.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе публично поддержал использование православной социальной сети «Елицы» как достойную замену зарубежным платформам.