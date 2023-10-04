Перепутал с лосем: В Красноярском крае охотник застрелил отдыхающего

В Красноярском крае охотник перепутал человека с лосем и выстрелил. Мужчина сам обратился в полицию и рассказал о происшедшем. Против него завели уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности, сообщает prmira.ru .

В Ирбейский район приехали отдыхать трое приятелей. Одного из них – 61-летнего мужчину - по неосторожности убил охотник выстрелом из ружья. Пуля попала в грудь. Рана оказалась смертельной.

Охотник отдыхал на реке Агул вместе со своим приятелем. Ночью мужчины отправились исследовать территорию на моторной лодке. Они сканировали участки тепловизором. Заметили три силуэта. Охотники были уверены, что на берегу находятся дикие животные.

Следователи проводят расследование. Охотник пришел в участок добровольно и рассказал о несчастном случае.

Закон РФ контролирует детальность охотников. Каждый охотник должен получить специальное разрешение. Документ бывает разных видов и зависит от места, где человек собирается охотиться. Дополнительно необходимо оформить разрешение на пользование оружием.

Охота, в которой принимает участие несколько человек, называется коллективной. В таком случае выбирается главный охотник, который заполняет все персональные данные присутствующих. Не на все виды зверей и не каждый месяц разрешено охотиться. Важно не нарушить природный баланс и не истребить редкие виды животных.