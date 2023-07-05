Перепутала педали и наехала на детей и женщин: подробности ДТП в Нижнем Новгороде

Вечером 4 июля в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием женщины-водителя, которая перепутала педали и выехала на тротуарную часть дороги, сообщает newsnn.ru .

Из-за невнимательности 46-летней местной жительницы пострадало четыре человека: двое детей и две женщины. На место происшествия прибыли сотрудники медицинской помощи. В госпитализации никто из прохожих не нуждался. Людей тщательно осмотрели и отпустили домой. В областном УГИБДД проинформированы о случившемся инциденте.

Женщина объяснила наезд на пешеходов тем, что случайно перепутала педали газа и тормоза. Известно, что одному ребенку восемь лет, а второй - страше на три года. На тротуарной части были и другие люди, которые не пострадали.