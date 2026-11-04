Хореограф рассказала, как сохранить интерес ребенка к балету

Строгая дисциплина важна для обучения балету, однако чрезмерная критика и давление могут снизить интерес ребенка к занятиям. Об этом « Газете.Ru » рассказала педагог-хореограф и основательница школы «Жемчужина» Лилит Барсегян.

По словам специалиста, академическую технику необходимо сочетать с учетом возраста, подготовки и индивидуального темпа развития ученика. Вместо запугивания педагогам следует объяснять ошибки и отмечать даже небольшие успехи.

Переходить к более сложным элементам, считает Барсегян, нужно не по возрасту, а по уровню освоения базы, координации, баланса и музыкальности. Слишком раннее увеличение нагрузки может сказаться на качестве движений и мотивации.

Хореограф также отметила, что успехи в балете не обязательно измеряются конкурсными наградами или перспективой профессиональной карьеры. Занятия помогают детям развивать музыкальный слух, уверенность и умение справляться со сложными задачами.

Школу классической хореографии «Жемчужина» Барсегян открыла в Анапе в 2024 году. В основе ее программы лежат классический танец и индивидуальная оценка прогресса учеников.

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