Силы ПВО уничтожили пять беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили пять беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В 23:50 силы ПВО Минобороны сбили 5 БПЛА, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Информация о пострадавших, повреждениях и обстоятельствах происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье автомобиль сбил животное и перевернулся, водитель погиб.