Силы ПВО уничтожили пять беспилотников на подлете к Москве

Мэр Собянин: пять беспилотников сбиты на подлете к столице

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили пять беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В 23:50 силы ПВО Минобороны сбили 5 БПЛА, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Информация о пострадавших, повреждениях и обстоятельствах происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье автомобиль сбил животное и перевернулся, водитель погиб.

Читайте также

Кустарный хирург лишил юного россиянина полового органа

Кустарный хирург лишил юного россиянина полового органа

Обещали заработок на бирже, а забирали деньги: как обманывали жителей Якутии

Обещали заработок на бирже, а забирали деньги: как обманывали жителей Якутии

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках над Москвой и областью

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках над Москвой и областью

Более 20 рейсов перенаправили из московских аэропортов из-за ограничений

Более 20 рейсов перенаправили из московских аэропортов из-за ограничений

Миллиарды под угрозой: военный аналитик раскрыл, почему Маск против ударов по России

Миллиарды под угрозой: военный аналитик раскрыл, почему Маск против ударов по России

Попытка скрыться от ДПС обернулась для автомобилиста госпитализацией

Попытка скрыться от ДПС обернулась для автомобилиста госпитализацией

«Деревенская гармошка»: пилот высмеял состояние полосы в аэропорту Кузбасса

«Деревенская гармошка»: пилот высмеял состояние полосы в аэропорту Кузбасса

Атака беспилотников ВСУ на регионы России 29 октября 2026: 121 дрон над Москвой, есть жертвы

Атака беспилотников ВСУ на регионы России 29 октября 2026: 121 дрон над Москвой, есть жертвы

Отказалась от такси и ушла в темноту: в Ачинске выясняют обстоятельства гибели девушки на пустыре

Дважды подставил: эксперт рассказал, как ВСУ подменяли геолокацию терминалов Starlink

Дважды подставил: эксперт рассказал, как ВСУ подменяли геолокацию терминалов Starlink

Сигнальные столбики разделят встречные потоки в 18 районах Нижегородской области

Сигнальные столбики разделят встречные потоки в 18 районах Нижегородской области

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 26 октября 2026: хронология событий за ночь

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 26 октября 2026: хронология событий за ночь

Добавьте mosregtoday.ru в избранное