Силы ПВО уничтожили пять беспилотников на подлете к Москве
Мэр Собянин: пять беспилотников сбиты на подлете к столице
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили пять беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В 23:50 силы ПВО Минобороны сбили 5 БПЛА, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Информация о пострадавших, повреждениях и обстоятельствах происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье автомобиль сбил животное и перевернулся, водитель погиб.