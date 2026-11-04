Батраков забил в третьем матче Лиги чемпионов подряд

В четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов «Галатасарай обыграл «Штутгарт» со счетом 2:0. Главным героем матча стал российский полузащитник турецкого клуба Алексей Батраков.

Новичок «Галатасарая» принес победу своей команды, оформив дубль по истечении четверти часа игры. На 12-й минуте Батраков оказался первым на подборе после выноса защитника и с ходу зарядил в ближнюю девятку. Через три минуты россиянин отыгрался с Давинсоном Санчесом, вошел в штрафную и пробил между ног голкипера.

Домашний стадион «Галатасарая» дважды взрывался «Калинкой» — этой мелодией в Стамбуле празднуют голы Батракова. Полузащитник отличился в третьем матче Лиги чемпионов подряд, всего же у него четыре гола в четырех играх главного еврокубка.

«Галатасарай» выиграл два матча из четырех на общем этапе Лиги чемпионов и занимает место в середине турнирной таблицы.

Ранее Алексей Батраков забил первый мяч в турецкой Суперлиге и помог «Галатасараю» разгромить «Коньяспор».