Сафонов впервые не пропустил в матче Лиги чемпионов в этом сезоне

В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ на выезде разгромил «Вильярреал» со счетом 6:0. Российский голкипер Матвей Сафонов помог парижанам сыграть на ноль.

ПСЖ уже к 17-й минуте забил четыре мяча. Отличились Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Маюлю и Фабиан Руис. Во втором тайме Фабиан Руис и Давид Боли забили еще по голу.

В такой игре у Матвея Сафонова было не слишком много работы, россиянин справился с двумя ударами в створ.

Сафонов провел 15-й матч за ПСЖ с начала сезона и впервые в Лиге чемпионов сыграл на ноль. До этого у него было два сухих матча в чемпионате Франции — против «Бреста» (1:0) и «Лиона» (2:0).

Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ выиграл все четыре матча на старте нового турнира.