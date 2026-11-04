Сафонов впервые не пропустил в матче Лиги чемпионов в этом сезоне

Голкипер ПСЖ Сафонов провел сухой матч в Лиге чемпионов против «Вильярреала»

Культура и спорт

Фото: [ФК ПСЖ]

В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ на выезде разгромил «Вильярреал» со счетом 6:0. Российский голкипер Матвей Сафонов помог парижанам сыграть на ноль.

ПСЖ уже к 17-й минуте забил четыре мяча. Отличились Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Маюлю и Фабиан Руис. Во втором тайме Фабиан Руис и Давид Боли забили еще по голу.

В такой игре у Матвея Сафонова было не слишком много работы, россиянин справился с двумя ударами в створ.

Сафонов провел 15-й матч за ПСЖ с начала сезона и впервые в Лиге чемпионов сыграл на ноль. До этого у него было два сухих матча в чемпионате Франции — против «Бреста» (1:0) и «Лиона» (2:0).

Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ выиграл все четыре матча на старте нового турнира.

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