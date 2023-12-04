Перевела тысячу, а в итоге потеряла 320: В Хакасии инвестирование закончилось аферой
Фото: [Pxhere.com]
В Хакасии 50-летняя пекарь получила сообщение в интернет-мессенджере с предложением удачно инвестировать деньги. Женщине предложили внести тысячу рублей и вскоре преумножить свой бюджет. В итоге она потеряла намного больше, сообщает newkhakasiya.online.
«Насмотревшись видео от популярных блогеров, либо начитавшись информации от пользователей, якобы реально заработавших на вкладах баснословные деньги, многие решают пойти по этому внешне привлекательному пути: много получать и при этом ничего не делать. Однако как показывает практика, подобный вид заработка без глубоких специальных познаний и интеллектуального труда лишь разорит Вас», — отметили в пресс-службе МВД.
Женщине отправили логин и пароль для входа. Скинули сайт, на который необходимо заходить. На портале наглядно продемонстрировано, как легко зарабатывать на инвестициях. Пекарю предложи перевести тысячу рублей. Относительно небольшая сумма и привлекает россиян, отметили в МВД Хакасии.
Каждый раз появился новый повод, заставляющий женщину еще перевести деньги. При этом, ей постоянно обещали, что она получит еще больше денег. В итоге пекарь оформила кредит, чтобы перечислять деньги. Всего за время общения с мошенниками она перевела им более 320 тысяч рублей.
Когда даже после этого она так и не смогла вывести свои деньги, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. В МВД Хакасии журналисту «Новой Хакасии» рассказали, что инвестирование - это сложный процесс, которому необходимо учиться. Именно под таким предлогом мошенники чаще всего принуждают россиян переводить им деньги.