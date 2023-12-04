Перевела тысячу, а в итоге потеряла 320: В Хакасии инвестирование закончилось аферой

В Хакасии 50-летняя пекарь получила сообщение в интернет-мессенджере с предложением удачно инвестировать деньги. Женщине предложили внести тысячу рублей и вскоре преумножить свой бюджет. В итоге она потеряла намного больше, сообщает newkhakasiya.online .

«Насмотревшись видео от популярных блогеров, либо начитавшись информации от пользователей, якобы реально заработавших на вкладах баснословные деньги, многие решают пойти по этому внешне привлекательному пути: много получать и при этом ничего не делать. Однако как показывает практика, подобный вид заработка без глубоких специальных познаний и интеллектуального труда лишь разорит Вас», — отметили в пресс-службе МВД.

Женщине отправили логин и пароль для входа. Скинули сайт, на который необходимо заходить. На портале наглядно продемонстрировано, как легко зарабатывать на инвестициях. Пекарю предложи перевести тысячу рублей. Относительно небольшая сумма и привлекает россиян, отметили в МВД Хакасии.

Каждый раз появился новый повод, заставляющий женщину еще перевести деньги. При этом, ей постоянно обещали, что она получит еще больше денег. В итоге пекарь оформила кредит, чтобы перечислять деньги. Всего за время общения с мошенниками она перевела им более 320 тысяч рублей.

Когда даже после этого она так и не смогла вывести свои деньги, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. В МВД Хакасии журналисту «Новой Хакасии» рассказали, что инвестирование - это сложный процесс, которому необходимо учиться. Именно под таким предлогом мошенники чаще всего принуждают россиян переводить им деньги.