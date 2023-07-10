Перевернутая машина, ушиб ключицы и сложная навигация: подробности ралли «Шелковый путь»

Так, один из участников не добрался до пункта назначения из-за наезда на камень. Повреждение ключицы привело к тому, что пришлось покинуть трассу. Произошла не менее драматичная история и с другими спортсменами. Один из экипажей перевернулся. Теперь машину ремонтируют.

Большие сложности возникали у спортсменов также из-за навигации. Сложный маршрут заставил членов экипажей не раз искать верный путь.

10 и 11 июля стать свидетелями гонки смогут жители Оренбургской области. В областном центре готовы к встрече, которая будет проходить на территории стоянке «Армада-2». Участники смогут отдохнуть и «подлатать» технику, чтобы отправиться в Самарскую область.