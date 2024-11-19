Перевозчик Гогричиани: отсутствие терминала может влиять на оплату налогов

Ставропольский перевозчик удивился, почему не во всех автобусах региона стоят терминалы, сообщил newstracker.ru.

Читатели NewsTracker периодически обращаются в редакцию с вопросами, почему не в каждом автобусе установлен терминал. Пассажиры не могут оплатить проезд банковской картой, что вызывает у них дискомфорт. Перевозчик из Кисловодска Звиад Гогричиани подтвердил, что не каждый автобус оснащен терминалами. Лично он не сталкивался с проблемами из-за работы терминалов. Иногда бывают сложности из-за слабого сигнала мобильного интернета.

Собеседник высказал мнение, что некоторые перевозчики просто не хотят платить налоги. По этой причине и не устанавливают терминалы.

«Не хотим кого-либо обвинять в том, что кто-то не хочет платить налоги и из-за этого не ставят терминалы. Но мы думаем, что абсолютно все сталкиваются с тем, что везде просят оплачивать переводом, а не безналичной оплатой», — говорит Звиад Гогричиани.

Затраты на установку терминала собеседник NewsTracker назвал минимальными. Для него удивительно, почему не все перевозчики региона до сих пор не предложили своим пассажирам удобную для них опцию. Однако Звиад Гогричиани обратил внимание на то, что некоторые пассажиры оплачивают проезд пустой картой. В итоге карта оказывается в стоп-листе, что доставляет неудобства людям.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья рассказали подробности по оплате проезда на маршрутах Мострансавто.