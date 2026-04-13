Перловка как в ресторане: простой рецепт от шеф‑повара Подмосковья за копейки

Для многих граждан перловая крупа — это стойкое воспоминание о невкусной каше из детсадовской или армейской столовой: вареная, безликая, напоминающая размазню. Однако, как уверяют кулинарные эксперты, такое отношение к продукту совершенно незаслуженно. При правильном подходе эта дешевая крупа способна превратиться в блюдо, которое без стыда можно подать даже в ресторане. Своими секретами с редакцией REGIONS поделился шеф-повар одного из подмосковных заведений Альберт Ушаков.

Плюсов у рецепта, по его словам, несколько. Во-первых, все ингредиенты продаются в любом продуктовом магазине и стоят сущие копейки. Во-вторых, готовится блюдо просто, а выглядит и пахнет — как дорогой гарнир. Итак, что же понадобится? Стакан самой перловки (примерно 200 г), пара средних морковок, две луковицы, банка консервированного горошка, а также соль, перец и немного сушеного чеснока.

«Перловка — это ячмень, с которого сняли только самую грубую оболочку, но оставили все полезное. В ней куча витаминов и медленных углеводов, которые дают энергию на весь день. Проблема в том, что люди варят ее неправильно, вот и получается „резина“. А если добавить овощи и знать пару хитростей, выйдет блюдо не хуже, чем в дорогом ресторане», — уверен Альберт Ушаков.

Первый секрет успеха, по словам Ушакова, — правильная подготовка крупы. Ее нужно несколько раз промыть, добиваясь полной прозрачности воды. Затем зерна заливают теплой водой и оставляют в покое на полчаса. За это время, поясняет шеф-повар, перловка набухнет, что впоследствии ускорит ее варку.

«А теперь самое интересное. Воду сливаем, а крупу высыпаем на сухую раскаленную сковородку. Обжариваем минут пять, постоянно мешая лопаткой. Должен появиться легкий ореховый дух — это сигнал, что все идет правильно. Такая обжарка раскрывает вкус крупы, делает его глубже и интереснее. Готовую перловку пока отставляем в сторонку», — объясняет шеф-повар.

Пока крупа доходит до кондиции, можно заняться овощами. Лук нарезают мелкими кубиками, морковь — крупной соломкой или натирают на терке. На сковороду с разогретым маслом отправляют сначала лук. Когда он станет прозрачным и мягким, добавляют морковь и жарят все вместе до полной готовности овощей. Эта простая зажарка, как отмечает ресторанный эксперт, придаст будущему блюду сочность, сладковатый привкус и аппетитный цвет.

«Лук с морковкой — база, с которой сложно ошибиться. Но если хочется разнообразия, можно кинуть кубик болгарского перца или молодой кабачок. В сезон овощей это будет вообще бомба», — советует Альберт Ушаков.

Фото: [ REGIONS/Наталья Надточая ]

Далее — самая интересная часть. Шеф-повар советует открыть банку с горошком и вылить ее содержимое прямо к овощам, не сливая рассол. Жидкость, по его заверениям, даст блюду необходимую влагу и приятную кислинку, которая выгодно оттенит вкус перловки. Туда же отправляется набухшая крупа. Все тщательно перемешивают и заливают водой — ровно настолько, чтобы она покрыла смесь.

«Теперь главное — терпение. Убавляем огонь до самого маленького, накрываем крышкой и забываем минут на сорок. Периодически заглядываем и смотрим, не выкипела ли вода. Если жидкость ушла, а крупа еще твердая, подливаем понемногу кипяток. Перловка должна стать мягкой, но не превратиться в кашу-размазню», — инструктирует эксперт.

За пять минут до выключения огня в кашу добавляют соль, перец и сушеный чеснок. При желании можно бросить горсть любой зелени — укропа или петрушки. Когда крупа станет мягкой, плиту выключают. Но спешить снимать пробу, предупреждает Альберт Ушаков, не стоит. Емкость нужно накрыть крышкой и дать блюду «отдохнуть» минут пять-семь. Для лучшего эффекта сковороду даже можно укутать кухонным полотенцем — так делали наши бабушки.

«Самая частая ошибка — набрасываться на еду сразу. А блюду надо дать „отдохнуть“. За эти минуты вкусы смешаются в единый букет, перловка впитает остатки ароматов и станет той самой, идеальной. Подавать можно как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, курице, котлетам. Уверяю, домашние оценят и попросят добавки», — улыбается Альберт Ушаков.

В итоге, резюмирует шеф-повар, получается рассыпчатая, ароматная, яркая каша с ореховыми нотками. Сытный обед, который стоит копейки и при этом выглядит как ресторанное блюдо. Что может быть лучше, заключает он.

