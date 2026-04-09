Врач назвала безопасный срок хранения вареных яиц после Пасхи

Вареные яйца — привычный продукт в холодильнике многих россиян. Однако не все знают, сколько времени они остаются безопасными для употребления. Врач общей практики Елена Павлова в беседе с «ФедералПресс» расставила все точки над i.

По словам эксперта, в холодильнике при температуре от 0 до 4 градусов вареные яйца сохраняют свежесть до семи дней. Если же оставить их при комнатной температуре, таймер запускается на два часа. В жаркую погоду этот срок сокращается вдвое — не более часа.

Чтобы продукт продержался максимально долго, Павлова советует сразу после варки быстро охладить яйца — например, под струей холодной воды. Затем их следует убрать в закрытый контейнер или фабричную упаковку. Это защитит от посторонних запахов, которые яичная скорлупа впитывает очень охотно. Хранить вареные яйца лучше неочищенными: скорлупа служит естественным барьером для бактерий.

Отдельное внимание врач уделяет яйцам с трещинами. Поврежденная скорлупа открывает ворота для микроорганизмов, поэтому срок годности резко сокращается. В холодильнике такой продукт пролежит без риска не более двух-трех дней. Без охлаждения действуют те же правила, что и для целых яиц: два часа (или один час в жару).

Павлова предупреждает: если вареное яйцо начало неприятно пахнуть, а его белок стал липким или покрылся слизью, употреблять в пищу его категорически нельзя. Даже термическая обработка в таком случае не гарантирует безопасности.

Ранее сообщалось, что монахини раскрыли старинный рецепт кулича, который пользуется популярностью в Подмосковье.