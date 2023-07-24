Пермячка добилась справедливости: Собственница мясного цеха ответила за потерянные пальцы
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Молодая жительница Перми устроилась на летние каникулы работать фасовщицей в мясной цех, но без официальных записей в трудовой книге. На рабочем месте она потеряла два пальца, но владелица цеха отказалась выплачивать материальную компенсацию. Изменить ситуацию смогли только судебные приставы, сообщает properm.ru.
Собственница цеха не выплатила заработную плату, не оказала материальную помощь и не оформила отпускные дни. Девушка не была проинформирована о мерах безопасности на предприятии в рамках обязательного инструктажа. Потерпевшая добилась справедливости. К делу подключились приставы, которые рассказали о состоянии девушки. Она стала комплектовать, из-за чего перестала выходить на улицу и была вынуждена отказаться от занятий спортом. На основании этого от собственницы мясного цеха требовали выплатить 530 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Владелица цеха долгое время игнорировала все предупреждения. Приставы нашли выход из положения: ей запретили проводить любые регистрационные действия с автомобилем. После этого женщина сразу выплатила моральную компенсацию и внесла данные в трудовую книгу о принятии потерпевшей на работу задним числом.