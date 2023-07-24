Пермячка добилась справедливости: Собственница мясного цеха ответила за потерянные пальцы

Молодая жительница Перми устроилась на летние каникулы работать фасовщицей в мясной цех, но без официальных записей в трудовой книге. На рабочем месте она потеряла два пальца, но владелица цеха отказалась выплачивать материальную компенсацию. Изменить ситуацию смогли только судебные приставы, сообщает properm.ru .

Собственница цеха не выплатила заработную плату, не оказала материальную помощь и не оформила отпускные дни. Девушка не была проинформирована о мерах безопасности на предприятии в рамках обязательного инструктажа. Потерпевшая добилась справедливости. К делу подключились приставы, которые рассказали о состоянии девушки. Она стала комплектовать, из-за чего перестала выходить на улицу и была вынуждена отказаться от занятий спортом. На основании этого от собственницы мясного цеха требовали выплатить 530 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Владелица цеха долгое время игнорировала все предупреждения. Приставы нашли выход из положения: ей запретили проводить любые регистрационные действия с автомобилем. После этого женщина сразу выплатила моральную компенсацию и внесла данные в трудовую книгу о принятии потерпевшей на работу задним числом.