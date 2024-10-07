Пермяка оштрафовали на 2,5 тыс. руб. из-за неработающего валидатора

Жительница Перми Нина Анянова рассказала, что ее супруга оштрафовали на 2,5 тыс. руб. Мужчина оплачивал проезд в автобусе №56, но валидатор не среагировал на приложение карты, сообщил properm.ru.

На линии находился контроллер, который проверял оплату проезда. Мужчина показал телефон. Система установила, что он не оплачивал проезд. Ему выписали штраф в размере 2500 руб. Пассажир в этот же день обратился в офис «Пермгорэлектротранс», где ему предложили написать заявление. Протокол был составлен в 13.41. Согласно данным онлайн-банка, оплата прошла в 13.18.

«Штраф ни за что! Мы должны отдать 2500 за то, что их система не работает? И знаете что, думаю — мы не первые и не последние такие», — возмутилась пермячка.

Журналист Properm.ru стала свидетелем, как в автобусе №7 около 15 пассажиров не могли оплатить проезд. Валидатор не считывал данные. В «Пермгорэлектротранс» редакции подтвердили, что подобного рода проблемы периодически происходят. Однако пассажир обязан оплатить проезд. В противном случае его привлекут к административной ответственности.

«Попадание карты в стоп-лист или ее не считывание валидатором не может быть основанием для бесплатного проезда», — сообщили в «Пермгорэлектротранс».

В компании отметили, что пользоваться валидатором удобно. На экране появляется надпись, что проезд успешно оплачен. Если этого не происходит, то, кроме информации на табло, срабатывает определенный звуковой сигнал. Пассажирам важно быть внимательными. У них всегда есть альтернативные способы оплаты проезда.

Ранее сообщалось, что пассажиры Подмосковья совершили более сорока миллионов поездок в автобусах Мострансавто за месяц.