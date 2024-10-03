Пассажиры Подмосковья совершили более сорока миллионов поездок в автобусах Мострансавто за месяц

В сентябре пассажиры автобусов АО «Мострансавто» совершили более 42 миллионов поездок. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего жители и гости региона регистрировали проезд с помощью социальных карт — почти 18 миллионов раз. Еще более 16 миллионов раз пассажиры воспользовались банковскими картами, 8,4 миллиона раз — транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

Наиболее востребованными маршрутами в начале осени стали МАП № 10 города Королев, МАП № 12 города Ногинск и МАП № 5 города Подольск с показателем в 3,3 млн операций. Самым популярным маршрутом среди всех подразделений компании стал № 368 «ст. Долгопрудная — Москва».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.