Пермская инди-студия выпустила трейлер мистической игры «Лихо одноглазое»

Лихо Одноглазое — злой дух. Пословица «Не буди лихо, пока он тихо» пришла из славянской мифологии. Считалось, что дух был сущим злом. Если ему удалось завладеть человеческой душой, то вырваться из оков было непросто. Именно Лихо стал главным персонажем мистической игры, презентованной пермской инди-студией «Мортешка». Его разыскивает кузнец, который хочет выбраться из дремучего леса. Он случайно разбудил злого духа. В русской народной сказке говорилось, что кузнец выпил хорошенько, да и пошел искать приключения.

Трейлер выполнен в стиле славянской мифологии. Игроку предложено пройти ряд испытаний, чтобы встретиться с духом зла. В видеоигре есть все атрибуты русских сказок, в которых герои встречались со злом: заброшенный дремучий лес, избушка, черный ворон. За кадром звучит таинственный голос. Игра выполнена в стиле хоррор.

Ранее сообщалось, что прокуратура подала иск о запрете игры про Чехословацкий корпус.