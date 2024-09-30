Пермские хирурги используют новую методику оперирования людей с аритмией

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова в Пермском крае используют во время хирургического вмешательства метод пространственно-временной дисперсии, сообщил properm.ru.

Хирурги воздействуют на очаги аритмии при помощи радиочастотного тока. Метод позволяет избавить пациента от заболевания полностью. Пропадают также все побочные эффекты аритмии, в частности, нерегулярный сердечный ритм. Для выявления очага используют современное оборудование. На экране появляется нужная медикам камера сердца.

Процедуру делают через прокол небольшого размера в теле. Специалисты вставляют катетер через бедренную вену и проводят в область сердца. При помощи радиочастотного тока медикам удается воздействовать на очаги аритмии.

«Операция проводится с использованием трехмерной навигационной системы и применяется для пациентов, которым не помог стандартный метод лечения фибрилляции предсердий — катетерная изоляция устьев легочных вен — так как основным источником аритмии у них является левое предсердие», — рассказал сердечно-сосудистый хирург Сардор Азизов.

Неправильное сокращение сердца приводит к негативным последствиям: образуются маленькие тромбы, которые объединяются в один узел и попадают в сосуды головного мозга. У пациента в таком случае диагностируют ишемический инсульт.

Новый метод лечения помогает тем людям, кому раньше не могли оказать квалифицированную помощь. Качество жизни пациентов улучшается, а количество возможных осложнений уменьшается. Операция с применением нового метода длится в среднем около трех часов.

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