Врач Григорьян рассказал, как укрепить здоровье сосудов
Укрепить здоровье сосудов поможет регулярная физическая активность.
Врач-хирург Ашот Григорьян в интервью «Вечерней Москве» дал советы по укреплению сосудов.
В первую очередь, отметил он, нужно регулярно заниматься спортом. Физические нагрузки помогают избавиться от накопленного жира, что благоприятно отражается на здоровье сердечно-сосудистой системы.
А вот малоподвижный образ жизни может усугубить ситуацию. Также на состоянии сосудов негативно отражаются ношение тесной обуви и обуви на высоком каблуке, так как это приводит к сдавливанию вен и замедлению оттока крови. В результате может сформироваться тромб.
Также важно правильно питаться. Так, следует реже есть жирное мясо и продукты, содержащие быстроусвояемые углеводы, так как они приводят к отложению холестерина на стенках артерий, из-за чего нарушается кровообращение.
Кроме того, следует пить достаточное количество жидкости.
Ранее сообщалось, что в сезон простуд следует отказаться от употребления некоторых продуктов.