Пермские школьники не могли попасть в здание школы

Около 500 учеников и их родителей не могли попасть на территорию школы в Перми в понедельник, 23 сентября, сообщил properm.ru. Причины происшедшего у родителей и департамента образования разнятся.

Читатель Properm.ru сообщил редакции, что утром его ребенок не мог попасть в здание школы. Все входы были заблокированы. Некоторые школьники проявляли находчивость и пытались пролезть через дыры в заборе. Читатель предоставил соответствующее видео. Однако отверстия оказались малых размеров.

На тот момент в школе уже находились учащиеся первых классов. Они открыли одни из ворот с внутренней стороны и впустили всех школьников. Родители сообщили, что сотрудники охраны устроили забастовку. Они отказывались впускать родителей и детей. В числе требований — повышение заработной платы. Директор или учителя не предоставили родителям официальных комментариев, утверждает читатель.

Properm.ru связался с городским департаментом образования. Корреспонденту сообщили, что произошло недоразумение. В связи с личными причинами охранник пришел на рабочее время позже, чем был обязан. Он сразу разблокировал двери. На учебный процесс инцидент не повлиял.

Ранее сообщалось, что сотрудники Boeing в США начали первую забастовку с 2008 года.