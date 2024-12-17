Пермские ученые раскрыли, угрожает ли пихтам нашествие уссурийского полиграфа

Properm.ru обратился за комментарием к специалисту, потому что уссурийский полиграф наносит ущерб лесному хозяйству региона с 2022 года. По данным регионального Россельхознадзора, пораженная насекомыми площадь достигает до 362 тыс. га. Эксперт Людмила Иванчина отметила, что в зимний период времени уссурийский полиграф не проявляет активности.

Эксперт отметила, что зиму насекомые переживают под корой деревьев. В это время они не отличаются активностью. Под корой жуки способны переносить температуру до минус 50 градусов. С приближением теплых дней жуки начинают быть все более активными. Когда температура достигает 15 градусов тепла, насекомые вылазят из-под коры. В этот период они начинают поедать растения. Ожидать гибели насекомых зимой не стоит. В регионе не бывает сильных морозов.

«Насчет того, что есть информация, что он сейчас продолжает питаться… Вряд ли он сейчас активен. Деревья ведь не сразу начинают усыхать после его заселения. И возможно сейчас — это уже последствия его питания осенью или поздним летом», — рассказала Properm.ru эксперт Иванчина.

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