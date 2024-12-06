Ученые в Подмосковье нашли новый способ борьбы с борщевиком

Ученые Зоологического музея МГУ, Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, которые работали в Подмосковье, нашли новый способ борьбы с борщевиком. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Так, специалисты обнаружили, что корни сорняка могут серьезно повредить насекомые, в частности — личинки сциариды, или «огуречного комара». Выяснилось, что они питаются корнями борщевика, в результате чего растение вянет и засыхает.

Сейчас с сорняком борются с помощью мощных пестицидов, однако массовое применение химических средств оказывает негативное влияние на почвы и водоемы. Открытие ученых может помочь в сохранении ценных экосистем.