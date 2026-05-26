Пернатые аристократы и стильная «сладкая парочка»: жители Павловского Посада заметили на водоеме необычных уток

Павловопосадцы на некоторое время забыли о привычных серых утках — все внимание местных жителей приковано к необычным пернатым. На одном из городских водоемов поселились настоящие аристократы среди птиц, которых очевидцы уже успели назвать очень стильной «сладкой парочкой», сообщил REGIONS.

По информации издания, речь идет о хохлатой чернети. Этих птиц заметили на местном пруду, и они моментально привлекли к себе внимание. Горожане тут же окрестили новоселов «утками инь-ян» — за их невероятно контрастный и эффектный внешний вид.

«Одна птица щеголяет белоснежными крыльями и боками, а ее вторая половинка выбрала строгое черное одеяние»; «Вместе они смотрятся как живой символ гармонии и идеального брака. Местные кряквы, кажется, уже тихо завидуют их элегантным хохолкам на затылках, напоминающим модные прически», — написали очевидцы в соцсетях.

Как отмечают очевидцы, птицы практически не разлучаются: они держатся бок о бок, трогательно синхронно плавают по водоему и, кажется, совсем не против позировать удивленным прохожим.

Кто же эти пернатые модники? Биолог и специалист-эколог Клавдия Верейкина разъяснила REGIONS, что замеченная парочка — это самая обычная, классическая молодая семья. По словам эксперта, ничего удивительного в их поведении нет: так заботливые родители готовятся к появлению потомства.

«Тот, что в ярком черно-белом фраке — кавалер, а его более скромная темная спутница — дама. Хохлатая чернеть — птица разборчивая, им подавай чистую воду и хорошую кормовую базу. Так что их появление в Павловском Посаде — огромный комплимент нашей экологии. Видимо, решили, что наш город идеально подходит для медового месяца», — сказала эксперт.

