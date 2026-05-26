«Ваш автомобиль заминирован»: Дробыш рассказал, как телефонные мошенники едва не развели его на деньги

Известный российский продюсер и композитор Виктор Дробыш едва не стал жертвой телефонных мошенников. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел, когда Дробыш находился на светской премии в «Крокус Сити Холле». В один момент раздался звонок. На том конце провода Дробышу представились лицом, имеющим отношение к безопасности, и заявили: «Ваш автомобиль заминирован». И, конечно, потребовали деньги за «решение проблемы». Дробыш, как человек ответственный, сначала поверил.

«Я отреагировал, побежал, потратил время, проверял машину», — рассказал он позже.

Нервы были изрядно потрепаны. Однако, к счастью, никакой бомбы не нашли. Мошенники, видимо, просто играли на страхе. Композитор отделался испугом и потерей времени.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Слово пацана» Иван Янковский стал жертвой мошенников.