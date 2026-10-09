«Первая авария будущего»: роботы-курьеры не уступили друг другу дорогу в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи произошел дорожный инцидент, который местные жители назвали первой аварией будущего. На узком пешеходном тротуаре встретились два робота-курьера и не смогли поделить дорогу. Снимок необычного затора опубликовали в канале МАХ «Железнодорожный Life», сообщил REGIONS.

На опубликованных кадрах видно, как доставщики вплотную уперлись бамперами друг в друга и замерли. Со стороны это выглядит так, словно автоматизированные курьеры пытаются объяснить друг другу, чья дорога главная.

Как учат искусственный интеллект

Несмотря на комичность ситуации, вопрос о том, способны ли автономные устройства сталкиваться друг с другом, остается серьезным, так как от этого зависит безопасность пешеходов.

Разработчики беспилотников поясняют, что ориентация роботов строится на компьютерном зрении и сложнейших алгоритмах нейросетей, что исключает аварийные ситуации.

«Нейросетевой планировщик обучается на виртуальных поездках в симуляторе. Благодаря симулятору можно за короткий срок „проиграть“ с роботом множество ситуаций, которые могут возникнуть в пути, и научить его корректно реагировать даже на обстоятельства, с которыми он еще не сталкивался. Общая продолжительность поездок в симуляторе уже превысила 4000 лет — как если бы обучать робота начали в Древней Месопотамии», — заявляют в пресс-службе «Яндекс».

Что происходит, когда алгоритмы заходят в тупик

По правилам заложенных программ роботы обязаны распознать препятствие и поочередно сдать назад либо скорректировать курс. Однако в Балашихе ситуация осложнилась узкой пешеходной зоной, где пространства для маневра попросту не хватило, а алгоритмы обеих машин одновременно попытались уступить дорогу коллеге.

На такой случай за беспилотниками круглосуточно следят операторы центра мониторинга. Если техника замирает на месте и не может найти выход из программного тупика, специалист перехватывает управление и дистанционно помогает устройству объехать преграду или подать вежливый звуковой сигнал прохожим.

Также роботы оснащены звуковыми сигналами, чтобы привлекать внимание прохожих, которые могут помочь им «разъехаться».

Уникальность балашихинского случая

«Авария» в Железнодорожном — это не поломка, а демонстрация работы систем безопасности: роботы не поцарапали друг друга, а просто вежливо (хоть и долго) пытались уступить дорогу.

Инциденты с роботами уже случались в Москве. Например, в августе 2024 года на Зубовском бульваре автомобиль задел робота «Яндекса» на пешеходном переходе, а ранее в Лос-Анджелесе произошло столкновение роботакси и доставщика. Однако балашихинский случай уникален тем, что участниками стали сразу два автономных устройства.

Тем не менее беспокоиться людям не о чем — скорость и вес роботов слишком малы, чтобы причинить человеку или его имуществу ощутимый ущерб.

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