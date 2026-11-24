Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших руководителей энергоснабжающей организации и двух индивидуальных предпринимателей. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств при поставках топлива, им грозит до 10 лет заключения и крупные штрафы. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, порядка пяти лет фигуранты похищали бюджетные средства путем искусственного завышения стоимости закупки и доставки топлива. Для реализации схемы они задействовали подконтрольные коммерческие организации, через которые нефтепродукты поставлялись по завышенным ценам, что создавало видимость конкурентных закупок. Чтобы снизить фактические расходы, соучастники приобретали более дешевые виды нефтепродуктов, не облагаемые акцизом, в том числе судовое и реактивное топливо, а после смешивания использовали смесь под видом дорогостоящего дизельного топлива. Необоснованные затраты отражались в отчетности энергоснабжающей организации и учитывались при установлении тарифов на электроэнергию, что приводило к увеличению бюджетных субсидий.

В результате действий бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Кроме того, двое обвиняемых посредством более 3,6 тыс. банковских операций и заключения фиктивных сделок легализовали похищенные средства на сумму более 1,1 млрд рублей. В рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, а для обеспечения его исполнения арестовано имущество фигурантов на эквивалентную сумму. Уголовное дело в отношении четырех обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.

Материалы в отношении еще двух участников организованной группы выделены в отдельное производство. Отмечается, что ранее в отношении одного из фигурантов уже был постановлен обвинительный приговор.

Ранее сообщалось, что мошенники начали запугивать россиян повесткой в суд.