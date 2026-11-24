Снегопад, который обрушится на столицу утром во вторник, за двое суток принесет в Москву до 40% месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, во вторник снегопад начнется после 10 утра с территории Новой Москвы. За первые 12 часов в городе может выпасть до шести миллиметров осадков.

Позднякова рассказала, что во вторник, среду и к утру четверга может выпасть около 20 миллиметров осадков. По ее словам, не исключено, что это будет до 40% месячной нормы.

Ранее сообщалось, что сезон проката самокатов и велосипедов в Москве завершен.